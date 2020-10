Afperser uit Odiliapeel trekt hoger beroep alsnog in

Uitgeknipte letters

Waarom de man zijn hoger beroep heeft ingetrokken, is niet bekend. Hij stopte eind maart 2018 bij een niet onbemiddelde plaatsgenoot een brief in de bus met uitgeknipte letters. Hij moest een tas met 600.000 euro achter de Mariakapel aan de Wolfstraat zetten. Toevoeging: ‘Geen politie, anders komen de Bulgaren je halen’.

Camerabeelden

Een observatieteam hield de kapel in de gaten. Daar verscheen een man die met een lampje in de tas scheen en weer vertrok. Wat later werd bij het slachtoffer een tweede brief in de bus gestopt, weer met uitgeknipte letters. ‘Denk aan het geld. En denk eraan: wij horen en zien alles’. Een neefje van het slachtoffer herkende later de vermoedelijke dader op de camerabeelden: een 27-jarige dorpsgenoot. In zijn huis trof de politie kranten en reclame-folders waaruit letters waren geknipt.