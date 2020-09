Afscheid nemen bestaat nu wél in het door corona zo zwaar getroffen Erp

Zevende dode in door corona geteisterd Erp: dorp legt duizend rozen voor kerk

20 maart ERP - Op de trappen naar de Sint-Servatiuskerk in Erp zijn aan het einde van middag meer dan duizend rode rozen gelegd. Aan de bloemen is een lint gebonden met daarop de tekst ‘Veel sterkte en steun. Namens alle inwoners van Erp’. In Erp wonen iets meer dan vijfduizend mensen.