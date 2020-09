Afscheid van de Willibrordus: voettocht van 1100 meter, de relikwieën verhuizen mee

“Wat mis ik als er geen mis is?”, met die woorden opent Joost Jansen, pastoor in Heeswijk, Dinther en Loosbroek, de afscheidsviering van de Heeswijkse Sint-Willibrorduskerk. Die vraag werd in de afgelopen maanden vaak gesteld aan parochianen en geregeld kwamen de woorden ‘gemeenschap’, ‘verbinding’ en ‘inspiratie’ terug. Jansen is vastbesloten deze pijlers mee te nemen in de toekomst. Want de kerk in Heeswijk mag dan wel sluiten, tegelijkertijd gaan er voor deze geloofsgemeenschap nieuwe deuren open. En wel in Dinther. In 2017 smolt de oorspronkelijke Heilige Willibrordusparochie samen met andere parochies al samen tot de parochie Heilige Augustinus. Met ingang van januari werd besloten dat in deze kerk geen reguliere vieringen meer gehouden zouden worden en nu is het dan écht uit voor de Heeswijkse kerk. Voorlopig althans, tot er een nieuwe bestemming gevonden is.