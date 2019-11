Afslag Veghel ontroert publiek Hofzitting

De Koekbouw kreeg in 2016 een dwarsopstelling, dit jaar was het hoofdpodium weer aan een korte kant. Met achterin tafels oplopend geplaatst en halverwege de zaal extra geluidsboxen én ‘n tweede beeldscherm. De oud prinsen en adjudanten maakten goed gebruik van de schermen en schakelden met hun voetbalteam moeiteloos over van scherm en podium en terug. Een act, zoals altijd, vol humor.

In de langgerekte Koekbouw blijft het lastig om ál het publiek tevreden te houden. Met Veghelse items en woordspelingen lukte dat het best. Tiny en Emiel van der Sanden wisten die snaar weer perfect te raken. Dit maal als bisschop en pastoor in de biechtstoel. Leo (Rijkers Naaimachines) kreeg voor het 100 jaar naaien van mensen honderd weesgegroetjes opgelegd. Uiteraard kwamen het centrum en het skôn luifeltje (bij Fellow & Friends) aan de orde.

De mannen van Afslag Veghel, die altijd scoren met hun teksten en melodieën, traden dit jaar alleen op vrijdag op. Door familieomstandigheden niet met vieren, maar slechts met drieën en ze zongen één lied: ,,Dit lied zouden we niet moeten zingen”, begonnen ze. ,,Want dit lied, is een ode aan Ton. Wie had dat nou gedacht. Zo totaal onverwacht, op vakantie, de stralende zon.” De mensen in de zaal werden muisstil, want de ode was voor bekende Veghelaar Ton van Herwaarden, die afgelopen zomer zo abrupt wegviel. Toen zoon Jaap het podium opging, om de mannen van pilsjes te voorzien, stond het publiek en masse op. Het drietal zong verder hoe het Loeiersfestijn op Ton kon bouwen, hoe hij Afslag Veghel een poets bakte. Ze incasseerden zonder meer het warmste applaus van de avond. Voor Ton. Kippenvel.