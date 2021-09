Afsluiting A50 zorgt voor verkeerschaos in heel Veghel: inwoners kunnen geen kant uit

Udense getuigen van WOII in boek gebundeld: ‘In Uden is het werkelijk Vrij-Nederland’

9:01 UDEN - Hoe beleefden een huisarts, de pastoor van Odiliapeel of de zusters van Huize Sint Jan in Uden de Tweede Wereldoorlog? Het is uitgebreid te lezen in het nieuwste boek van historicus Adriaan Sanders uit Uden.