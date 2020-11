Afval, vuurwerkresten en kapotte bank in week oude Levensbomenbos in Uden

BOA Marc Evers werd maandag gebeld door een buurtbewoner dat er een en ander aan de hand was in het park. ,,In een van de banken in het park is gewoon een gat gestampt. Ook lagen er op verschillende plaatsen snoeppapiertjes, lege blikjes en chips verpakkingen. Daarnaast is er een vuurtje gestookt en is er vuurwerk afgestoken. Dat was te zien aan de overblijfselen van klappers en papiersnippers.”