Agent gebruikt stroomstootwapen bij aanhouding inzittende bestelbus in Uden

Opgeknapt Knekelhuis­je Uden klaar voor doorstart als museumpje en expositie­ruim­te

UDEN - Na ruim zes jaar zwoegen, bedelen en restaureren is het oude Knekelhuisje naast de Petruskerk in Uden klaar voor de officiële opening. Het gebouwtje gaat vanaf begin maart dienst doen als expositieruimte en museumpje over oud Uden.

17 februari