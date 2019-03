Aggregaat in brand tijdens optocht van de Udense Knoerissen

Carnavals­op­tocht Knoerissen Uden ‘skiet alle kanten op’

15:38 UDEN - Er was een klein brandje, het weer was niet best maar dat deerde de optocht van de Knoerissen amper. De stoet die door het centrum trok was dit jaar leuker, gevarieerder en vrolijker dan vorig jaar. Met zo waar weer enkele echte wagens.