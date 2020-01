Agressieve wildplassers in Uden krijgen ultimatum: herkenbaar in beeld als ze zich niet melden

Huisartsentekort Boekelse huisarts: ‘Met nieuwbouw zo'n toeloop dat we het niet aankunnen’

20 januari BOEKEL - Huisartsenpraktijk Boekel, de enige in Boekel, heeft sinds eind 2018 al een patiëntenstop. Huisarts Martijn Arts van de Boekelse praktijk: ,,We kregen met alle nieuwbouw in het dorp zo’n enorme toeloop, dat we het niet aan kunnen qua bezetting en huisvesting.”