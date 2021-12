Ahrend en Gispen openen circulaire hub in Veghel: gebruikt kantoormeubilair klaar voor tweede ronde

SINT-OEDENRODE/ VEGHEL - Koninklijke Ahrend uit Sint-Oedenrode en Gispen, leveranciers en producenten van kantoormeubilair, slaan de handen ineen tegen verspilling. In een bedrijfsgebouw aan de Amert in Veghel - omgedoopt tot Circulaire Hub - wordt gebruikt meubilair van en voor klanten nieuw leven ingeblazen.

De bedoeling is dat op termijn jaarlijks zo'n 40.000 tot 50.000 stuks meubilair in het revisiecentrum weer bruikbaar worden gemaakt voor een tweede ronde. Manager Circulaire Hub Bob Stamhuis: ,,Denk aan het herstofferen van bureau- en vergaderstoelen, elektrificatie repareren of het vervangen van beschadigde bladen van tafels of bureaus. Wij refurbishen producten van Ahrend en Gispen, maar ook van andere leveranciers. Onder de noemer Revived hebben we een breed assortiment gerefurbished meubilair online beschikbaar en direct uit voorraad leverbaar.”

Volgens Eugene Sterken, ceo bij Ahrend, heeft hergebruik de toekomst. ,,In Europa belandt nu nog 80 tot 90 procent van het kantoormeubilair op een grote afvalberg. Dat is echt niet nodig. Alle producenten hebben hier een verantwoordelijkheid. We kunnen met de Circulaire Hub onder centrale regie echt impact realiseren”, aldus Sterken.

Van bezit naar gebruik

Zo is er geïnvesteerd in een meubelmanagementsysteem waarmee snel inzichtelijk wordt wat de staat, locatie en waarde is van het meubilair van klanten. Die data kunnen ook gebruikt bij het onderhouden van meubilair. Verder ziet Sterken in de markt een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik'. Kantoormeubilair huren is dan ook een optie volgens Sterken: ,,Klanten betalen alleen nog maar voor het gebruik. Hebben ze iets niet meer nodig, dan geven ze het terug en zet de Circulaire Hub het bij een andere klant weer in.”

In het bedrijfspand is ook 12.000 vierkante meter gereserveerd voor (tijdelijke) opslagruimte of verhuizingen van meubilair, terugkoop van meubilair en complete leegruiming van panden.