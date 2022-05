Al dat zand door bouwwerkzaamheden...bewoners Deken Van Miertstraat Veghel krijgen daarom gratis carwashbeurt aangeboden

Column tHans Atoomvrij­staat Vol­kel-Boe­kel, Marius Wijdeven gelooft het zelf ook niet echt

VOLKEL/BOEKEL - De ingehuurde boys en girls van Bureau Berenschot hebben hun laptopje amper opengeklapt voor de evaluatie van de fusie tussen Uden en Landerd of er was al gekrakeel. Niet in Schaijk dit keer maar uit de onverwachte hoek van Volkel. Daar hees Marius Wijdeven de stormram. ,,Voeg Volkel maar bij Boekel als de gemeente Maashorst niks doet aan huisvesting voor senioren in ons dorp", zei hij strijdlustig.

