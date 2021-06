Al elf jaar draaien Piet en Dora Tiemens soosavond De Leste Cent: ‘ook mensen met een beperking mensen willen gewoon samen kletsen en dansen’

Er is leven na de MBO-school: leren van elkaar en in de praktijk groeit voorzich­tig in Uden

25 juni UDEN - De MBO-school voor het beroepsonderwijs is weg uit Uden maar het leren in de praktijk is niet dood. Integendeel. De drie O's - ondernemers, onderwijs en overheid - hebben de handen ineen geslagen om studenten én elkaar vooruit te helpen. Goed voor iedereen en dus goed voor Uden.