Al het waardevolle hout op de Groene Kaart

Op de Groene Kaart staan al het waardevolle groen in de gemeente, of het nu gaat om bomen in openbaar gebied of in tuinen van particulieren. Meierijstad heeft 114.555 bomen in het openbaar gebied staan en ruim 1800 hebben de status monumentaal of waardevol op de Groene Kaart. Ook hebben 3700 andere groene elementen een status gekregen. Voor alle objecten op deze kaart moet men een omgevingsvergunning aanvragen als men wil kappen, rooien of andere aantastingen wil doen. Het ontwerp van De Groene Kaart ligt van vanaf woensdag 3 maart tot en met 14 april ter inzage via www.meierijstad.nl/groenekaart.

Beschrijving

Per boom, bos, laanbeplanting of andere groenstructuur bevat de Groene Kaart een korte beschrijving en de classificatie en er kunnen gegevens worden aangevuld. Het is de bedoeling dat de kaart ook een bron van informatie is voor mensen die zich interesseren voor het groen in de gemeente. Na een jaar vindt er een actualisatie plaats.

‘Bomen zijn onze erfenis’

De kaart is gemaakt in overleg met een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van natuurorganisaties en dorps- en wijkraden. Inwoners hebben meegedaan via de zogenaamde Boomcafés. Volgens wethouder Harry van Rooijen is de Groene Kaart méér dan een lijst met waardevolle bomen: ,,Het is onze gemeenschappelijke groene erfenis, die we koesteren en beschermen. Het zijn structurele en waardevolle elementen die bijdragen aan de herkenbare structuur van onze dorpen en karakteristieke landschappen. Ze dragen bij aan een fijn woon- en leefklimaat, nemen CO2 op, en ze helpen hittestress te verkleinen.”