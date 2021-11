Al ingepakt en klaar voor de kerst

ODILIAPEEL - Nog twee maanden te gaan tot kerstmis. Toch wordt er op de achtergrond al hard gewerkt aan een van de grootste ‘sfeerbrengers': de kerstboom. Op een veld bij de rotonde op de kruising van de Peelweg met de Volkelseweg in Odiliapeel staan en liggen er vierduizend ingepakt klaar om naar verkopers te worden vervoerd. Vanaf daar gaan ze naar de particuliere klant. Alle bomen zijn in netten verpakt, de kluit in een pot. Vroeg? ,,Nee hoor, dit is de normale tijd", zegt kerstbomenkweker Mark van den Oever uit St. Hubert, de eigenaar van de bomen. Hij geniet landelijke bekendheid als woordvoerder van Farmers Defence Force. ,,We hebben tegenwoordig naald-vaste bomen. En bovendien zit om de potten een climate-bag. Die voorkomt dat condenswater dat via de stam naar beneden loopt en in de pot belandt, weer verdwijnt. Het water kan er dus niet uit.” En hij voegt er aan toe: ,,Kerstbomen lijden pas als ze op kamertemperatuur komen.” De vierduizend bomen die in Odiliapeel klaarliggen zijn zeven jaar oud. Ze vormen slechts een klein deel van de totale voorraad die Van den Oever heeft. ,,We hebben er een half miljoen. Op verschillende velden. En ook in verschillende maten, van heel klein naar heel groot. De bomen die in Odiliapeel klaarliggen, gaan over tien dagen weg.” FOTO: Jeroen Appels/Van Assendelft