Al meer dan 2000 mensen in Meierijstad hebben een energietoeslag aangevraagd

Mensen met een laag inkomen kunnen een eenmalige bijdrage krijgen van 800 euro per huishouden om hun energierekening te betalen. De overheid heeft daar landelijk 854 miljoen euro voor uitgetrokken. Meierijstad heeft uit die pot bijna 2,5 miljoen euro ontvangen.

De gemeente is in de maand april aan de slag gegaan om 1275 huishoudens te benaderd voor de toeslag, zo laat zij weten in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om huishoudens die al bij de gemeente bekend zijn, omdat ze een bepaalde uitkering ontvangen. Na 1 mei konden mensen ook zelf digitaal een tegemoetkoming aanvragen. Om zo ook mensen met een lager inkomen die de gemeente nog niet in het vizier heeft de kans te geven om een bijdrage aan te vragen.

Tot 15 juni, dus in anderhalve maand tijd, hebben 839 inwoners daar gebruik van gemaakt. Dat maakt dat in totaal 2114 mensen nu een aanvraag hebben ingediend. Tot nu toe is er 1.360.000 euro uitgekeerd, 300 aanvragen moeten nog worden verwerkt, laat de gemeente weten.

Niet alles is goedgekeurd

Er waren ook 114 aanvragen die zijn afgekeurd. Omdat het inkomen te hoog was, omdat mensen te jong waren, inwoonden bij hun ouders of anderen of omdat ze in een zorginstelling woonden.

Toch is er wel oog voor grensgevallen, stelt de gemeente. ‘Het hanteren van een inkomensgrens betekent dat huishoudens die net net boven die grens zitten niet in aanmerking zullen komen voor de bijdrage. Het bedrag van 800 euro maakt het verschil in tegemoetkoming tussen de groep die het wel krijgt en die het niet krijgt groot. Daarom accepteren we kleine inkomensoverschrijdingen. De mensen die net geen recht hebben op een toeslag kunnen immers in vergelijkbare mate te maken hebben met energiearmoede.’

Wanneer kom je ervoor in aanmerking?

De grens is gesteld op een inkomen van 120 procent van het minimumloon, en geldt voor mensen van 21 jaar en ouder. De energietoeslag kan tot 1 november worden aangevraagd via de website van de gemeente.

In oktober wordt de balans opnieuw opgemaakt. Meierijstad wil rond die tijd ook kijken wat de stand van zaken is in de gemeenten Boekel en Bernheze, die ook bedragen uitkeren aan hun inwoners. Om te kijken welk budget dan nog bij de drie gemeenten over is en welke mogelijkheden er zijn om het alsnog in te zitten voor mensen die krap bij kas zitten.