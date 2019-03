Al ruim 50 bedrijven tekenen voor sterker techniekonderwijs in Brabant

Deze week was een eerste bijeenkomst bij hightech bedrijf Vanderlande in Veghel, waar 120 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar kwamen om afspraken te maken over hoe het technisch vmbo- en mbo onderwijs in de regio verbeterd kan worden. Het Rijk investeert voor de komende vier jaar 17 miljoen euro in het techniekonderwijs, mits het bedrijfsleven ook tien procent bijdraagt. Acht vmbo-scholen en twee mbo-scholen in Meierijstad, Uden, Oss, Den Bosch, Waalwijk en Zaltbommel doen mee.

Stageplekken belangrijk

,,De nood is hoog, dat blijkt wel uit de grote opkomst van het bedrijfsleven", zegt Edith Vissers, projectleider van Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Brabant. Ze kijkt terug op een geslaagde aftrap. Bedrijven konden zich direct na de bijeenkomst inschrijven voor deelname, en dat kan nog steeds. 100 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven spraken uit dat ze hun bedrijf graag openen voor leerlingen en docenten. De helft van hen legde deze ambitie ook daadwerkelijk vast in een overeenkomst. ,,We kunnen de kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs alleen garanderen als er structureel wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Een groot bedrijf dat 50 stageplekken kan leveren is dan net zo belangrijk als een klein bedrijf dat kan voorzien in één stageplek", stelt Anita O’Connor, algemeen directeur van het voortgezet onderwijs in Veghel (Fioretti en Zwijsen College).

Docenten vanuit de bedrijven

Voor die 17 miljoen worden voldoende bekwame docenten opgeleid. Het gaat onder meer om ‘hybride docenten’: werknemers die vanuit het bedrijfsleven een halve of hele dag in de week aan de slag willen gaan als docent. Technieklokalen binnen scholen worden ingericht als innovatieve leeromgevingen waarin leerlingen werken met de nieuwste technologische innovaties: robotisering, digitalisering en 3D-technieken. De knip die nu soms nog wordt ervaren tussen vmbo en mbo moet met dit project verdwijnen. ,,Daar wordt de komende jaren stevig op ingezet met ROC de Leijgraaf en het Koning Willem I College", stelt Vissers. Ook de beeldvorming van techniek en technologie wordt aangepakt. Techniek gaat niet alleen om werken met de handen maar ook om technologische toepassingen in de zorg, in het groen, in de economische sector. Deelnemende vmbo-scholen zijn het Cambium College Zaltbommel, Elde College Schijndel, Baanderherencollege Boxtel, SG de Overlaat Waalwijk, Het Hooghuis Oss, Udens College, Bossche Vakschool ’s-Hertogenbosch en Fioretti College Veghel.

Quote Buiten school, in het echte bedrijfsle­ven doe je toch beter je best. Sera Kivirdik, leerling Fioretti College Veghel

Werk terug naar Nederland

Veel bedrijven halen bedrijfsactiviteiten die voorheen in lagelonenlanden werden uitgevoerd weer terug naar Nederland. Zo ook Vanderlande, vertelt Ruud Wilgenkamp van dit Veghelse hightech bedrijf. ,,We zoeken het liefst goed opgeleide mensen uit de eigen omgeving.” Sera Kivirdik, leerling van het Fioretti College, vertelde op de startbijeenkomst over een logistieke opdracht die ze uitvoerde voor Jumbo, Sligro en Sanders Fritom. ,,Buiten school, in het echte bedrijfsleven doe je toch beter je best. Het heeft er in mijn geval ook voor gezorgd dat ik me sociaal gezien heb ontwikkeld.”