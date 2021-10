Al sinds 1989 draait Boekelse molen niet meer, nu neemt molenaar met penning van verdienste afscheid

Hij gaf de sleutels terug aan burgemeester Caroline van den Elsen. Want de gemeente is sinds 1959 eigenaar van de molen die uit 1703 stamt. De burgemeester memoreerde in haar toespraak het belang van Van den Brands werk. Hij is 54 jaar molenaar geweest in Boekel. ,,Een lange tijd, want ik was 54 jaar geleden nog niet eens geboren", zei ze. Afgelopen zomer liet Van den Brand, die eind deze maand 83 wordt, de gemeente in een briefje weten dat hij het welletjes vond en dat de gemeente maar eens op zoek moest gaan naar een nieuwe molenaar. Die werd gevonden in de persoon van Cees Logtens, de Boekelaar die sinds 2006 ook de molen in Volkel draait.