Al veel zorgeloze verhuizingen naar regio Veghel

Udenaar verkocht hennep aan tiener in Sportpark; cocaïnehan­del niet bewezen

9:00 DEN BOSCH/UDEN - Een 21-jarige Udenaar heeft bij de rechtbank in Den Bosch bekend dat hij sporadisch dealde in wiet en in april 2017 zelfs eenmaal hennep verkocht aan een 14-jarige jongen in het Sportpark in Uden. De verdachte ontkende echter hevig hij ook handelde in cocaïne. De 20 gram cocaïne die de politie onder meer in zijn kamer aantrof, was 'voor eigen gebruik'.