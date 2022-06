Alain Clark treedt op tijdens groot gratis concert aan de haven voor viering 200 jaar Zuid-Willemsvaart

Het beste driebanden­team komt uit Uden, maar de finale werd een nagelbij­ter

Het driebandenteam van SIS uit Uden was in de eredivisie duidelijk de beste, maar de landstitel werd pas in de play-offs vergeven. De finale was een nagelbijter maandagavond, waarin de vrees van Jean van Erp niet bewaarheid werd. SIS greep het kampioenschap.

