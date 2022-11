Aldi in centrum Uden gaat dicht, Aldi-Zuid opent 2 december

UDEN - De Aldi in het centrum van Uden gaat dicht, de supermarkt gaat in december verder in het nieuwe pand aan de Vijverlaan. Die Aldi-Zuid opent vrijdag 2 december. In het vrijkomende Aldi-pand komt discounter ‘Die Grenze’ met drogisterij- en parfumerie-artikelen.

Aldi maakt de sluiting van de winkel aan het Mr. van Coothplein bekend met enorme banieren voor de supermarkt. Op woensdag 30 november is het om 12.00 uur gedaan, twee dagen later kunnen klanten terecht bij de nieuwe winkel die in recordtempo is gebouwd op de plek van de oude woonwinkel van Van Oort Interieurs aan de Vijverlaan.

Twee winkels maximaal

Daarmee gebeurt precies wat vriend en vijand al langer voorspelden: Aldi blijft in Uden maximaal twee supermarkten exploiteren. Vanaf december is er een Aldi-Noord aan de Bitswijk en een Aldi-Zuid aan de Vijverlaan, allebei winkels die met veel rumoer zijn omgeven.

Over Aldi-Noord lopen nog diverse rechtszaken. De ondernemers Benito van Dijk en Roland de Laak vechten de komst van die supermarkt nog altijd aan. Bij de laatste behandeling van deze slepende kwestie liet de woordvoerder van Aldi nog in het midden wat er met de supermarkt in het centrum van Uden zou gaan gebeuren als die op Uden-Zuid klaar is. De Aldi in het centrum heeft veel last van de naburige Lidl-supermarkt die veel populairder is.

Parfumerie discounter

Het pand komt in elk geval niet leeg te staan zoals de rechtbank vreesde. Op 19 januari opent ‘Die Grenze’ een keten die in het oosten van het land meer dan vijftig vestigingen heeft. Het is een discounter met goedkope drogisterij- en parfumerie-artikelen.