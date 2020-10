Aldi wil plots toch geen meubeloutlet in Van Oort Uden: ‘Schade zeker 60.000 euro’

Ook de Piepers in Volkel zetten streep door carnaval: ‘We zoeken naar een kwinkslag’

6 oktober VOLKEL - Ook in Volkel is de kogel door de kerk: er wordt komend seizoen niet of nauwelijks carnaval gevierd. Geen nieuwe prins, geen pronkzittingen, geen optocht en geen boerenzeskamp dit jaar. De Piepers blijven wel nadenken of ze rond carnaval ‘met met kwinkslag’ nog wel iets kunnen organiseren.