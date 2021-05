Alex van Rossem zorgde er in De Gouden Leeuw voor dat Jan met de pet naast de directeur kon zitten

Of we een foto kunnen nemen van hem in De Gouden Leeuw, voor bij dit artikel. ,,Moet ik even regelen, ik heb geen sleutel meer.” Zo klinkt het enkele dagen na de bekendmaking van zijn afscheid. Het klinkt als een abrupt einde. Dat was het op een bepaalde manier ook. Al merkte Alex van Rossem (54) zelf anderhalf jaar geleden al dat de energie om zestig uur in de week een horecazaak te runnen, afnam.