Alive and Kicking: indoor festival voor oudere rockfans

VEGHEL - De Noordkade was zondag ‘the place to be’ voor enthousiastelingen die niet genoeg kunnen krijgen van het festivalseizoen. Alive and Kicking, de ‘festival afterparty’ trok maar liefst 1200 rockliefhebbers naar Veghel.

Nu eens niet koukleumen in de buitenlucht maar lekker binnen bij de kachel tussen de verschillende podia pendelen, bleek een heerlijk concept. Voor de derde keer was de Noordkade gastheer voor het festival, na eerdere edities in de Zwaan in Heeswijk-Dinther en in de Achterhoek.

,,De Noordkade is gewoon een fantastische locatie met een uitstraling en ambiance die je bijna nergens vindt. Het publiek komt niet alleen uit de buurt. Ook fans uit het oosten weten ons te vinden,” aldus een tevreden organisator Rien Somers.

In de Afzakkerij, de Malerij en de Podiumzaal konden bezoekers genieten van twaalf verschillende acts. Sommige akoestisch, andere met volledige versterking. En tussendoor was er, zoals dat bij een festival hoort, natuurlijk gelegenheid om even uit te rusten en aan een campingtafel een frietje weg te pikken.

Bij het allereerste optreden van Spiet, Stoned and Frenz is de Afzakkerij al volgestroomd met oudere rockers die de covers zeer zeker weten te waarderen. Henk van Beljouw en zijn maat Rob Selten staan te genieten van de muziek, maar zeer zeker ook van hun pilsje.

Rob: ,,Ik kom voor de gezelligheid en ik vind dit een soort van hangplek voor ouderen. Ik kom wel vaker bij de Afzakkerij, vooral als het slecht weer is zoals vanmiddag. Anders ga ik motorrijden of fietsen.’’ ,,Ik vind het ook wel mooi dat ik zeker niet de oudste ben,” voegt Henk eraan toe.

Volledig scherm Alive & Kicking Festival. Komende editie spelen 12 topacts verspreid over De Afzakkerij, Podiumzaal en De Malerij. © Thomas Segers/Van Assendelft

Eén van de jongste bezoekers is Dex, de ruim 1 jaar oude zoon van de gitarist van Spiet. Hij wordt begeleid door zijn moeder, opa en oma. ,,Hij waardeerde het optreden van de band van zijn vader en lag echt te genieten. Maar nu is hij moe en ligt hij in zijn maxi cosi ‘Dex stage’ uit te rusten’’, aldus de enthousiaste opa, die zelf ook nog steeds muziek maakt.

Ook de Podiumzaal is afgeladen vol wanneer The Tawny Brothers hun klanken over de hoofden van het publiek uitstrooien. Schouder aan schouder laten de rockers ook hier hun pilsje goed smaken.

Degenen die liever willen buurten, blijven vóór of na een optreden nog even hangen om gezellig bij te kletsen. Erik en Diënne Hermes zijn zo ook in de Afzakkerij beland. Ze komen niet speciaal voor de muziek maar hebben met vrienden afgesproken: ,,We komen vaker naar de Afzakkerij en vinden dat altijd heel gezellig. Wie er speelt maakt ons niet zo veel uit, we komen vooral voor de sfeer.”

Zo ook het gezelschap van Rine van Reijbroek die door haar dochters bij wijze van surprise party is ontvoerd en zo bij Alive and Kicking is beland. ,,Ik ben vandaag 64 geworden en ben hier samen met mijn zussen, vriendinnen en broer Joop die vandaag ook jarig is. Echt een geweldige verrassing!''

Dochters Neel en Rosa behoren tot de jongste rockers van het festival. Ze vinden de keuze voor Alive and Kicking toch vrij logisch: ,,Wij zijn met deze oude rockmuziek opgegroeid en we vinden het nog leuke muziek ook. We gaan zeker dansen zo meteen. Kijk straks, maar eens, links van het podium daar gaan wij swingen.”