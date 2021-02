Alle ballen vanuit Uden en Landerd nu op Den Haag, en dan maar hopen

Moorman laat vermeend drugspand Vorsten­bosch toch open

21:05 VORSTENBOSCH - Burgemeester Marieke Moorman heeft donderdag de sluiting van een vermeend drugspand in Vorstenbosch per 1 maart afgeblazen. Dit tot verrassing van de huiseigenaar. Hij had vrijdag bij de rechtbank het sluitingsbevel willen aanvallen en trok die zaak direct in.