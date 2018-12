Alle hens aan dek voor de vuurwerkverkoop

HEESWIJK-DINTHER - De verkoop van vuurwerk is vrijdag los gebarsten. Ook bij Van Lieshout in het buitengebied van Heeswijk-Dinther, waar het 51 weken per jaar om 'Dier en Tuin’ draait.

De bezetting? Vader Ad van Lieshout kijkt eens rond: ,,Vandaag zijn we met z'n achten bezig, zaterdag met tien man. En maandag, op de laatste dag, zijn we zeker met z'n twaalven. Maar als het nodig is komen er nog twee of drie bij.’’

Het is alle hens aan dek dus bij Van Lieshout Dier & Tuin, waar het werk op gewone dagen door vier of vijf mensen gedaan wordt. De plattelandswinkel is in Heeswijk-Dinther het enige verkooppunt van vuurwerk maar mikt op een groter gebied. Speciaal voor de vuurwerkverkoop zijn 25.000 folders verspreid, tot diep in Veghel.

Voor liefhebbers maakt het niks uit dat de winkel aan de Meerstraat ver in het buitengebied zit, merkt Ad van Lieshout: ,,Mensen weten toch heel vlug waar ze moeten zijn. En ze willen snel kunnen winkelen, hebben geen zin om een half uur in de rij te moeten staan voor hun bestelling. We hebben het zo opgezet dat we snel kunnen helpen.‘’

Opslagbunkers

Dat betekent een showroom in de winkel. Daar vult een klant de bestellijst in. De verdere verwerking gebeurt in drie ruimtes ernaast: een klantenbalie met daarachter twee beveiligde opslagbunkers waar alleen het personeel in mag. Eenmaal voorzien van vuurwerk moet de klant buitenom naar auto of fiets; terug door de winkel mag niet in verband met de veiligheid.

Volledig scherm Bestellingen compleet maken in de opslagbunker . © Maarten van den Hurk / BD

Er zijn veel regels voor opslag en verkoop van vuurwerk en opnaleving wordt toegezien, weet Van Lieshout: ,,Vanmiddag nog is er iemand van de omgevingsdienst op bezoek geweest, met een hele checklist. We kregen een compliment.’’

Dat zijn de momenten waarop vader Van Lieshout, die de zaak runt samen met een zoon en een dochter, blij is dat hij vier jaar geleden bij de nieuwbouw 45.000 euro extra uittrok voor de vuurwerkruimtes: ,,Dat was een flinke investering maar die haal je er in een jaar of vier, vijf wel uit.’’

Topstuk mag mee voor 369,99 euro

Honderden kilo's pijlen en knallers gaan nu over de toonbank, per dagdeel. De jongere jeugd kiest nog altijd voor knalwerk. Bij volwassen liefhebbers doen de samengestelde ‘cakes’ het goed. Dit zijn samengestelde vuurwerkboxen, sommige zo groot als een bierkratje. Van Lieshout wijst ter illustratie op de Big Platina Crystal, een topstuk dat mee mag voor 369,99 euro: ,,Die zet je neer, je steekt 'm op één plaat's aan en dan krijg je een vuurwerkshow van zeven of acht minuten.’’