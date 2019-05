Alle Remmen Los in Loosbroek is Zwarte Cross in het klein

Wat vorig jaar begon als een jubileumfeest ter ere van het 25-jarige bestaan van de band BZB, is nu een festival, met BZB als ambassadeur. Volgens de bezoekers is het een soort mini-Zwarte Cross, ‘maar dan zoals het vroeger was’. En er is geen cross. ,,Hier mag je gewoon nog je eigen biertjes meenemen’' zegt bezoeker Ronnie die uit Bodegraven is afgereisd. ,,Je kunt je eigen potje koken. De Zwarte Cross is veel te commercieel geworden, veel te duur, en je mag niks meer. Ik hou gewoon van deze muziek. Een beetje boers. Bij ons in de buurt heb je wel schuurfeesten enzo, maar niet dit.”