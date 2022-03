Alle uitslagen zijn binnen in Meierijstad; CDA is de grootste, VVD juicht en Hart ‘huilt’

UPDATE VERKIEZINGEN MEIERIJSTADSCHIJNDEL/VEGHEL - Het CDA blijft in Meierijstad de grootste partij in de gemeenteraad. Dat valt te concluderen nu de uitslagen van de meeste stembureaus bekend zijn. Brabants Dagblad volgt de ontwikkelingen tot laat in de avond op de voet met dit artikel dat regelmatig wordt ververst.

23.52 uur: Burgemeester Kees van Rooij maakt de einduitslag bekend nadat alle stembureaus klaar zijn met het tellen. Het CDA blijft de grootste partij in de gemeenteraad van Meierijstad. De christen-democraten leveren weliswaar twee zetels in, maar krijgen wel het initiatief bij het vormen van een nieuwe ‘regering’. Winnaars zijn VVD (van drie naar vijf zetels), SP (van drie naar vier) en Gemeentebelang (van een naar drie).

De grote verliezer van de gemeenteraadsverkiezingen in Meierijstad is Hart. De partij van voorman Laurens van Voorst viel terug van drie naar twee zetels. ,,Dit is echt om te huilen”, reageerde Van Voorst. Zijn partij behaalde veel successen als oppositiepartij in de afgelopen vijf jaar, maar het vele werk van deze partij betaalde zich zeker niet uit. Van Voorst stond er verslagen bij in cultureel centrum ‘t Spectrum in Schijndel. ,,We gaan nu met z’n allen twee dagen uithuilen en daarna gaan we met dezelfde spirit verder.”

Hart scoorde weliswaar in ‘thuisdorp’ Schijndel redelijk tot goed, maar haalde belabberde scores in Veghel en Sint-Oedenrode. Nieuwkomer Forum voor Democratie behaalde één zetel.

Volledig scherm Jan van Burgsteden van de VVD wordt geïnterviewd door Theo Verbruggen. © Kirsten Rietbergen/BD

Grootste winnaars in Meierijstad zijn VVD (van drie naar vijf zetels) en Gemeentebelang Meierijstad (van een naar drie zetels). VVD-lijsttrekker Jan van Burgsteden stond te glunderen. De huidige wethouder van Waalre is zeker ‘in’ voor een wethouderspost in Meierijstad. ,,Er is nog veel te doen in Meierijstad, en daar werk ik graag aan mee.”

Gejuich was er ook bij de Socialistische Partij, die van drie naar vier zetels ging. En ook bij PvdA-GroenLinks vrolijke gezichten na het behalen van drie zetels. HIER en Lokaal Meierijstad behielden allebei even zetels, namelijk ieder vijf. D66 ‘verdubbelde’ het aantal zetels van een naar twee. ,,Daar zijn we uiteraard tevreden mee, al hadden we gehoopt op drie”, zei voorman Gertjan Hobert.

Het opkomstpercentage was 48,1 procent, beduidend hoger dan bij de vorige verkiezingen (41,1 procent). De nieuwe gemeenteraad van Meierijstad krijgt overigens twee zetels meer dan de huidige, dus 37. Dat heeft te maken met de groei van het aantal inwoners tot boven de 80.000.

23.36 uur: ,,Hier zijn we tevreden mee", zei CDA-lijsttrekker Jan Goijaarts nadat de uitslagen van 30 van de 52 stembureaus bekend waren. Het CDA stond op dat moment op acht zetels, een minder dan nu. Maar is daarmee wel de grootste. ,,Ik ben ook blij dat de coalitiepartijen samen een meerderheid behouden. Dat betekent dat we het goed gedaan hebben in de afgelopen jaren.”

Goijaarts hield vooraf zijn hart vast. ,,De landelijke peilingen waren natuurlijk niet zo goed voor het CDA. En als ik tussenstanden uit steden als Amsterdam en Breda hoor, daar leverde het CDA enorm in. Dan hebben we het in Meierijstad nog niet zo heel slecht gedaan.”

23.25 uur: De grootste teleurstelling viel waar te nemen bij Hart. De partij van voortrekker Laurens van Voorst behaalde als oppositiepartij veel successen in de afgelopen raadsperiode en rekende op meer dan de huidige drie zetels. Het lijkt erop dat Hart op drie zetels blijft, mogelijk levert de partij zelfs nog een zetel in. ,,Dit is echt om te huilen", zei Van Voorst eerlijk. ,,Ik vind dat we meer verdiend hadden.”

Van Voorst zat er verslagen bij. ,,We gaan twee dagen huilen en daarna gewoon met dezelfde spirit door.”

23.20 uur: Stemmentrekker Jan van Burgsteden VVD wil zijn huidige wethouderschap in Waalre verruilen voor Meierijstad, zegt hij. En met de twee zetels extra die de VVD volgens de laatste prognoses haalt, zal dat best eens waarheid kunnen worden. Het aantrekken van Van Burgsteden blijkt een slimme zet te zijn geweest van de VVD. Van Burgsteden was al eerder wethouder in de voormalige gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode en woont in Mariaheide.

23.04: Inmiddels is zo'n beetje de helft van de uitslagen binnen: 19 van de 51 stembureaus. Het beeld blijft zo'n beetje hetzelfde, VVD staat nog altijd op 2 zetels extra, net als Gemeentebelang Meierijstad. Het CDA is van 2 zetels verlies naar 1 gegaan en komt nu uit op 8 zetels totaal. Daar zullen de kiezers uit Erp aan hebben bijgedragen, want in het stembureau in het Raadhuis in Erp gaven zij 30,4 procent van de stemmen aan deze partij. Wijk 't Ven in Veghel heeft veel stemmen aan de VVD gegeven.

Volledig scherm De uitslag van de eerste 13 stembureaus in Meierijstad zijn binnen. © Kirsten Rietbergen

22.34 uur: De eerste uitslagen van vandaag druppelen nu ook binnen. Inmiddels zijn de uitslagen binnen van 13 van de 51 stembureaus. Daarbij komt de VVD op twee zetels winst te staan, van 3 naar 5. En ook Gemeentebelang Meierijstad maakt een uitschieter van 1 naar 3 zetels. ,,Heel mooi", vindt Peter Verkuijlen van GB, ,,maar je moet het vel niet verkopen voordat de beer geschoten is.” Hij wacht met andere woorden nog even af.

Het CDA zakt in deze eerste peilingen met twee zetels van 9 naar 7. De SP groeit met 1 zetels van 3 naar 4 en ook de nieuwe combinatie PvdA/GroenLinks groeien met 1 zetel. Lokaal verliest er 1. Fractievoorzitter Ruud Merks van de SP is er blij mee. ,,SP scoorde altijd al goed in Schijndel, maar nu hebben we ook meer stemmen in Veghel en Rooi. Dat is mooi.”

21.37 uur: Bij de eerste uitslag in Meierijstad bleek het CDA met acht zetels de grootste. Het CDA telt nu negen zetels in de raad. Het gaat om de stemmen die maandag en dinsdag werden uitgebracht. Deze stemmen zijn vanmiddag al geteld. Opvallend is ook dat Forum voor Democratie volgens die eerste uitslag geen zetel behaalt. En dat Gemeentebelang Meierijstad (nu een zetel) drie zetels zou behalen. Heel veel zegt de eerste uitslag nog niet, want het gaat om nog geen zeven procent van het totaal aantal stemgerechtigden.

21.05 uur: De stembureaus zijn gesloten. En het tellen van de stemmen is begonnen, zoals bij het stembureau in cultureel centrum 't Spectrum in Schijndel. In totaal zijn er 52 stembureaus.

Volledig scherm Het tellen van de stemmen in de gemeente Meierijstad is begonnen, zoals in 't Spectrum in Schijndel. © Robèrt van Lith/BD

Volledig scherm Omroep Meierij brengt de verkiezingsavond in Meierijstad live op tv. Theo Verbruggen (links), oud-verslaggever van de NOS, presenteert de uitslagen. Rechts presentator Michiel Bakker van de talkshow en in het midden burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. © Robèrt van Lith/BD

21.00 uur: Omroep Meierij start in de studio de verkiezingsavond. Aan tafel zitten presentator Michiel Bakker, burgemeester Kees van Rooij en Theo Verbruggen, de oud-NOS-verslaggever die deze avond in 't Spectrum de uitslagen bekend maakt. En reacties vraagt aan lijsttrekkers van alle partijen. Omroep Meierij brengt de avond live op tv in Meierijstad.

20.04 uur: De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Meierijstad is nu al (iets) hoger dan bij de vorige verkiezingen, in november 2016. Om 19.00 uur hadden 27.829 van de in totaal 66.965 stemgerechtigde inwoners gestemd: 41,56 procent. Bij de vorige verkiezingen lag het percentage op 41,1. Met nog twee uur te gaan komt het opkomstpercentage dus hoger uit dan bij de herindelingsverkiezingen van Meierijstad.

Hoe zat het bij de vorige verkiezingen ook alweer?

Team Meierijstad haalde veruit de meeste stemmen: 7.276. En behaalde daarmee liefst 11 van de 35 zetels in de gemeenteraad. Tweede werd het CDA (6.496 stemmen en 9 zetels). Daarna volgden VVD (2.482 stemmen, 3 zetels), SP (2.475 stemmen, 3 zetels), Hart voor Schijndel (1.975 stemmen, 3 zetels), Lijst Blanco (1.491 stemmen, 2 zetels), Partij van de Arbeid (1.435 stemmen, 2 zetels), D66 (1.205 stemmen, 1 zetel) en Gemeentebelang Meierijstad (1.048 stemmen, 1 zetel).

Volledig scherm Anja van der Heijden en Christian van der Heijden in het stembureau in het RAADhuis in Schijndel. Zij zijn geen familie. © Robèrt van Lith/BD

15.43 uur: Al zeker twintig jaar bemannen ze de stembureaus in Schijndel tijdens verkiezingen voor de gemeenteraad, provincie of Tweede Kamer: Anja van der Heijden en Arian Broeren uit Schijndel. Maar nog nooit was het zo rustig in hun stembureaus als deze verkiezingsdag voor de gemeenteraad in Meierijstad.

,,Meestal kan ik amper twee regels in de krant lezen, nu heb ik de krant al zo'n beetje uit", zegt Anja van der Heijden in de oude raadzaal van Schijndel op de Markt.

De tekst loopt door onder deze foto.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Cris Sohier

195 kiezers

Beide medewerkers van de gemeente Meierijstad zijn deze woensdag 16 maart allebei voorzitter van het stembureau, Van der Heijden in het RAADhuis, Broeren in cultureel centrum 't Spectrum. ,,Het is echt veel rustiger dan anders", meldt Van der Heijden. ,,Tot nu toe hadden we 195 kiezers hier", zegt ze rond 13.30 uur.

In heel Meierijstad zijn tot 11.00 uur 7.299 inwoners gaan stemmen, dat is 10,9 procent van alle 66.965 stemgerechtigden.

Tussen 11.00 en 15.00 uur gaat het ineens hard, zo blijkt uit de tussenstand. ‘Op dit moment zijn er 18.250 stemmen uitgebracht in Meierijstad. Daarmee ligt de opkomst nu op 27,25 procent', meldt Meierijstad op Twitter.

Volledig scherm Arian Broeren, voorzitter van het stembureau in 't Spectrum in Schijndel. © Robèrt van Lith/BD Let wel, dat is inclusief de maandag en dinsdag toen ook al acht stembureaus open waren in Meierijstad. Of het opkomstpercentage van 41,1 van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Meierijstad in november 2016 wordt gehaald, blijkt vanavond na 21.00 uur pas.

Kaarten én stemmen

Broeren turfde rond 14.30 uur in totaal 340 kiezers. ,,Maandag en dinsdag was hier nog redelijk druk", zegt Broeren. ,,Maar voor een verkiezingsdag is het in 't Spectrum opvallend rustig. Want dit is het drukste stembureau van Schijndel. Altijd geweest.” Broeren merkte woensdag even een piek. ,,De KBO heeft hier een kaartmiddag. Veel ouderen combineren het kaarten met het stemmen.”

De stembussen zijn nog tot 21.00 uur open. Bent u er nog niet uit? Maak dan gebruik van de stemwijzer:

