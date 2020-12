Alle verdachten van drugslab Vorstenbosch met Kerstmis thuis

Drugslab Vorsten­bosch zat verstopt tussen strobalen

30 mei VORSTENBOSCH - Met een bearcat, een pantservoertuig, reed de politie gisternacht de stalen poort van springstal Jenco Stables in Vorstenbosch aan diggelen. Een arrestatieteam ontdekte vervolgens een in bedrijf zijnd drugslab. Zes personen werden aangehouden, twee in het lab, vier elders. Of de eigenaar en zijn familie daar ook bij zijn, blijft onduidelijk.