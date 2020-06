Alleen voedselbos bij kabouterpad komt door keuring bij verkoop natuurgronden Maashorst

CDA-wethouder Van Lankvelt Uden van geen kwaad bewust: ‘Het was een denkrich­ting’

11:16 UDEN - CDA-wethouder Franko van Lankvelt is zich van geen kwaad bewust in de Udense rel die is ontstaan over zijn dubbelrol rond het onderzoek naar de grote grazers in natuurgebied de Maashorst. Uit openbaar gemaakte app- en mailverkeer tussen hem en de fractie VVD-Leefbaar blijkt dat hij volgens eigen zeggen niet heeft meegeschreven aan de afgeschoten motie maar alleen ‘een denkrichting heeft aangegeven'.