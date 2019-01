Allereerste foto’s uit Erp en Keldonk te zien, mét originele camera's

VEGHEL - Honderden foto's hebben Johan en Antoon Heijkants uit Erp en Cornelis (Knillis) Slits uit Keldonk in de vorige eeuw gemaakt. De Heijkants bezaten als eerste in Erp een fototoestel. Knillis Slits maakte honderden pasfoto's van dorpsgenoten. Heel veel foto's en apparatuur zijn bewaard gebleven en zijn vanaf dit weekeinde te zien in een fototentoonstelling van Heemkundekring Erthepe.

De tentoonstelling geeft een tijdsbeeld van Erp en Keldonk in de vorige eeuw. En dankzij de erven van Cornelis Slits kan ook de ontwikkeling van de fotografie in de vorige eeuw getoond worden, want ook de camera’s zijn te zien waarmee Cornelis Slits tussen 1930 en 1980 fotografeerde. De gratis tentoonstelling in Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa is zaterdag 26 januari geopend van 13.00-17.00 uur en zondag 27 januari van 11.00-17.00 uur.

Heijkants

De familie Heijkants uit Erp genoot in het begin van de vorige eeuw grote bekendheid de regio vanwege hun architectenbureau. Heel veel gebouwen in het oosten van Brabant, van klooster en gemeentehuis tot burgerwoning, zijn door Johan Heijkants en zijn zonen ontworpen. In Erp bijvoorbeeld door Johan het voormalige Bernardinusklooster op de plaats waar nu Simeonshof staat, en door zijn zoon Egidius de pastorie, het voormalige parochiehuis in Erp en de ontginningsboerderijen aan de Meerbosweg en Het Lijnt. In het pand Hoogstraat 24 was tot 1958 het bouwkundige bureau van de familie Heijkants gevestigd. De Heijkantsen volgden volgens de heemkundekring de ontwikkelingen in hun tijd op de voet. Ze maakten lichtdrukken van hun bouwtekeningen, bezaten al heel vroeg een motor en waren de eersten in Erp met een fotocamera.

Knillis Slits

Speciaal voor de Keldonkenaren zijn de foto’s en camera’s van Knillis Slits een week later ook in gemeenschapshuis ’t Span te zien. Op zaterdag 2 februari van 13.00-17.00 uur en zondag 3 februari van 11.00-17.00 uur.