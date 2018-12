Alles kan samenkomen in Oranjerijk

Het lijkt alsof wijkgebouw De Balans gedraaid is, omdat de ingang nu gericht is op de bewoners in de flats en niet op de doorgaande Wilhelminastraat. Het is er lichter en ruimer. De grote ontmoetingsruimte kan met een schuifwand in twee verdeeld worden. Het moet allemaal nog wat meer aangekleed worden. Er hangen allerlei lijsten waarin de bewoners wisselend foto’s, schilderwerk of gedichten kunnen exposeren. Aan de zijkant zijn twee ‘wagonnetjes’ gemaakt, zitruimtes waar mensen even apart kunnen gaan zitten. Opvallend is de grote open keuken waarin wijklunches en diners worden klaargemaakt. En waar vroeger de huismeester zat, is nu een multifunctionele ruimte met een biljart en een tweedehands kledingwinkeltje.