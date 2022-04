Alles voor een glimp: Boekelse stalkingsverdachte gluurde door raam, volgde vrouw en bezocht haar ouders

DEN BOSCH/BOEKEL - Hij gluurde door haar raam, volgde haar tijdens wandelingen en bezocht haar steeds weer in de fitnessruimte. ,,Zij was mijn licht aan het einde van de tunnel”, vertelde 40-jarige psychiatrische patiënt en bewoner van Huize Padua in Boekel over de vrouw waar hij vorig jaar zo hevig verliefd op was. Het Openbaar Ministerie beschuldigde de man van belaging in de zomer van 2021. Zijn advocaat, A. Hamelers vroeg om vrijspraak.