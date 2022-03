Alles weelderig in deze tweekapper: Rian gaat helemaal los in barok-stijl met een vleugje rock 'n roll

Campus Uden genomi­neerd voor beste leerbe­drijf

UDEN - Campus Uden is genomineerd als een van de beste leerbedrijven van Nederland. De leer- en ontmoetingsplek in 't Handelshuys in Uden is genomineerd in de categorie zakelijke dienstverlening. Op 16 mei wordt tijdens een gala bekendgemaakt wie de winnaars zijn.

