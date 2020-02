Als bedankje naar de film met alle vrijwilligers van Meierijstad

Meierijstad doet dit al enige tijd en het filmfestival wordt altijd goed bezocht. Het is voor iedereen die zich op de een of andere manier vrijwillig inzet in de gemeente Meierijstad. Voor een sportclub, in de zorg, in de buurt, noem maar op. De vrijwilligers kunnen een keuze maken uit drie actuele films. Er zijn per film 500 stoelen beschikbaar en er is één consumptie per persoon inbegrepen. Dit jaar is er voor het eerst de mogelijkheid vooraf een stoel te reserveren, maar reserveringen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.