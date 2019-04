Als Bernard tekende, stond de molen in Eerde stil

Een heertje in Eerde. Gekleed in wit pak en witte hoed fietst hij door de nog onverharde straten, fluitend, observerend. Hij is welbespraakt in meerdere talen, vriend van pastoor, burgemeester, bakker en boer. Commandeert een molenaarsjongen om zijn schoenen te strikken. Schaakt de rijke dochter van de smid. Nee, Bernard van Dam (1881 - 1958) was bepaald geen doorsnee Eerdenaar.



Bernard van Dam was zijn tijd vooruit. ,,Een dandy avant la lettre. Een buitengewoon eigenzinnige man, hij was geïnteresseerd in mode, antiek, het plattelands- en stadse leven. Hij was een kosmopoliet, een man van de wereld.” Cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers struikelt van enthousiasme bijna over zijn woorden bij het omschrijven van de man, deze veelzijdige bakker, molenaar, schrijver, tekenaar en journalist. ,,Hij was en is mijn held.”