Als binnen sporten niet mag, dan maar buiten badmintonnen zonder shuttle

Tablets voor ouderen in zorgcentra Meierij­stad

16:31 VEGHEL - Met geld van het initiatief Hallo Familie zijn de eerste nieuwe tablets aangeschaft voor ouderen in woonzorgcentra. Er zijn apparaten overhandigd aan Laverhof in Wijbosch, Het Van Coothhuis in Veghel en de locaties van Brabantzorg in Meierijstad.