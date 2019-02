‘Als een ondernemer langs veertig loketten moet, gaat er iets niet goed’

Herman Molenaar, managing directeur en financieel directeur van Vanderlande in Veghel, is sinds kort voorzitter van het Platform Ondernemend Meierijstad. Hij houdt van een praktische aanpak. ,,We hebben met z’n allen een systeem bedacht waarin noodzakelijke besluiten vaak laat, te laat of helemaal niet worden genomen.”

Windmolens

,,Bijvoorbeeld die windmolens",,” zegt Herman Molenaar. ,,Zes jaar duurt het besluitvormingsproces nu al om een aantal windmolens te plaatsen. Enkele ondernemers willen zo bijdragen om de CO2-uitstoot te verminderen. Steeds weer zijn er partijen die er ook iets van mogen of moeten vinden. Ongetwijfeld met de beste bedoelingen.” Gisteravond lag in de gemeenteraad het voorstel voor om de windmolens alleen te plaatsen als burgers voor minimaal 25% burgers mee kunnen participeren. ,,Op zich geen slecht idee", vindt Molenaar, ,,maar mogelijk niet uitvoerbaar. Zeker niet op dit moment in het proces. Dit geeft weer onzekerheid, mogelijk vertraging en het doet volgens mij geen recht aan het doel en de inspanningen van de initiatiefnemers.”

Quote Regels zijn nodig, maar ze zijn geen doel op zich Herman Molenaar , CFO Vanderlande en voorzitter POM

‘Opgave gericht werken', dat wil Molenaar. ,,Regels zijn nodig, maar ze zijn geen doel op zich. Als een ondernemer veertig loketten langs moet om iets voor elkaar te krijgen, dan gaat er iets niet goed.” In zijn bedrijf wordt ook opgave gericht gewerkt: alle betrokken partijen gaan aan tafel rond een vraagstuk, mét mandaat om besluiten te nemen. Dat werkt efficiënt. Zo kan het ook in Meierijstad, meent Molenaar.

Strategische keuze

De keuze voor de topman van Vanderlande als voorzitter van het POM is een strategische zet van de ondernemers van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Vanderlande is een van de grootste werkgevers in Meierijstad, staat nationaal en internationaal goed bekend. Het bedrijf werd onlangs onderscheiden met de Deken van Miert Penning vanwege de inzet voor de Veghelse gemeenschap en de verantwoordelijkheid die het neemt op maatschappelijk en economisch gebied. Bovendien bezit Herman Molenaar een dijk aan bestuurlijke ervaring. Hij bekleedde bestuursfuncties bij onder meer BrabantZorg, OMO, Rabobank en Hobij, en momenteel nog bij de Van Loon Groep. ,,Ik doe het graag als het relevant, leerzaam én leuk is", zegt Molenaar, die al twintig jaar in Veghel woont, getrouwd is en drie dochters heeft. ,,Op deze manier kan ik echt begrijpen wat er in andere organisaties gebeurt.”

900 bedrijven en 27.000 werknemers in Meierijstad