Als het buitenbad zou verdwijnen in Veghel, gaat een historie van 86 jaar verloren

Het met sluiting bedreigde buitenzwembad in Veghel is sinds 24 april weer open, klaar voor een nieuw seizoen. En deze week is het weer drukker, door de aangename weersomstandigheden. Maar hoe lang blijft het gedateerde bad nog open, misschien is de kuip in het Prins Willem-Alexander Sportpark wel bezig aan het voorlaatste seizoen. Want volgend jaar loop het contract tussen eigenaar Laco en de gemeente Meierijstad af. Er moet veel geld bij om het bad up to date te maken.