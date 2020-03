‘Als iemand doof is, hoef je niet te gaan schreeuwen’

,,Iedere woensdag ga ik fietsen met mijn zwager Ody. En mijn zwager is hartstikke blind. Hoe doen we dat dan", vraagt Ruud van de Vorstenbosch van aan groep 8 van de Mariaschool in Erp. Met de tandem, daar is de groep snel uit. Maar hoe kan hij een kop koffie betalen als het tijd is voor een rustpauze, hoe 'leest’ hij brief- en muntgeld. En hoe weet hij eigenlijk dat het tijd is voor een pauze? Hier zijn allerlei praktische oplossingen voor, legt Van den Vorstenbosch uit. Zoals een horloge met wijzers die je kunt voelen. Of een apparaatje waar je de grootte van het briefgeld mee kunt meten. Of moderner: met speciale apps die teksten voorlezen of etiketten scannen, zodat je het juiste product uit de winkelschappen kunt pakken. Mits je dan de goede app aanklikt op je telefoon. ,,Ody heeft daarom maar een paar apps, die hij zo op zijn scherm heeft staan dat hij weet welke hij aanklikt.”