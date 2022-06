‘Als je deelgenoot wordt van het verenigingsleven, dan zal je snel geaccepteerd worden in Zeeland’

Dorp vanZEELAND - Henk de Klein (74 jaar) stond jarenlang voor de klas, o.a. in Zeeland. Later werd hij onder meer directeur op de basisschool in Herpen. Hij is een fanatiek sporter en sportkijker, onder andere voetballen deed hij graag en volgt hij nog steeds. Ook was hij 30 jaar actief voor de lokale omroep waar hij tv en radio voor maakte. Een hoogtepunt is de fietstocht die hij maakte naar Santiago de Compostela. Hij heeft 3 zoons en 6 kleinkinderen.

Spotlight

,,De werkgroep die het dorpshuis realiseert verdient een plaatsje in de spotlight. Zij werken hard om daar echt iets moois te realiseren. Eigenlijk verdienen alle vrijwilligers van de diverse verenigingen die we hier in het dorp hebben, en vooral de jonge vrijwilligers een plekje in de spotlight. Want zij zijn de aanwas voor verenigingen. Maar dat is voor mij wel een reden tot zorg.”

Moeite waard

,,De Zeelandse verenigingen maken het de moeite waard om in Zeeland te wonen. Actief worden bij een vereniging is voor de mensen de best mogelijke manier om zo snel mogelijk te genieten van het verenigingsleven hier en deelgenoot te worden van de gemeenschap. Zelf kom ik uit het grensgebied met Langenboom, dus toen ik hier kwam wonen heb ik dat zelf ook gedaan.”

Typisch

,,Typisch Zeeland is dat mensen pas laat reageren als er iets moet gebeuren en als ze het er dan niet mee eens zijn. Er werd hier een nieuwe basisschool gepland en pas als ze ontdekken waar die komt te staan en hoe groot dat wordt en dat dat midden in het centrum komt, komt de Zeelander in de weer. Tegelijkertijd is de acceptatie van de Zeelanders heel erg groot. Dat is te zien met die nieuwe vluchtelingenopvang: Er zijn protesten en mensen maken zich zorgen, maar ik lees ook weer in de krant dat 30 vrijwilligers zich hebben aangemeld en dat is ook wel de echte Zeelander.”

De toekomst

,,Eigenlijk zie ik de toekomst best wel positief in. Zeeland is een mooie kern binnen de gemeente Maashorst, met duidelijk een eigen identiteit. Tegelijkertijd ook wel een beetje zorgelijk omdat grote winkels gaan verdwijnen dat de voorzieningen weg gaan en dat mensen minder mogelijkheden hebben om te winkelen. En dat zal er voor zorgen dat de jeugd misschien wegtrekt.”

Verbeterpuntje

,,Wat beter kan is de woningbouw. De zorg die hier is om woningen te bouwen, voor de ouderen, voor de jongeren. Zodat die hier kunnen blijven wonen. En ze niet naar een grotere plaats gaan verhuizen. Wat tot gevolg heeft dat faciliteiten en winkels verdwijnen en wegblijven. Als de jeugd blijft, dan blijft er ook levendigheid en reuring in het dorp.”

Bijzonder

,,De gastvrijheid maakt Zeeland bijzonder, hoe ze hier mensen ontvangen en mensen die actief willen zijn opnemen in de gemeenschap, dat is bijzonder. Het enige wat de nieuwe inwoners wordt gevraagd is zelf de stap zetten en mee te doen. Dan worden ze meteen geaccepteerd. Zoals ik al eerder zei, als je deelgenoot wordt van het verenigingsleven, dan zal je snel geaccepteerd worden. Zeeland is namelijk een gemeenschap met een open mind.”