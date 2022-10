‘Als klein dorp grote dingen doen, dat maakt Boerdonk bijzonder’, vindt vrijwilligster Annemarie van den Tillaar

Dorp vanBOERDONK - Annemarie van den Tillaar woont samen met haar man Cor in Boerdonk. Ze heeft vier kinderen, waarvan er drie zo goed als het huis uit zijn. In het dagelijks leven werkt ze bij Bernhoven als verpleegkundige. In haar vrije tijd sport ze en tuiniert ze graag. Ook is ze actief als secretaris bij Vrouwen van Nu Boerdonk en bij Zorg voor het Dorp, waar ze ook penningmeester is.

Spotlight

,,Dit is een lastige vraag, maar ik zou graag Ton Kanters in de spotlight zetten. Hij doet veel voor het dorp, zo is hij voorzitter van de organisatie van de Buffelrun en denkt hij breed mee over het dorp, is ondernemend en komt ook vaak met goede ideeën en dat is een goede kwaliteit.”

De moeite waard

,,De leefomgeving is in Boerdonk echt de moeite waard, de natuur is hier zeer mooi. En daar zitten we midden in. Ook in Boerdonk zelf zijn mooie plekken zoals de kloostertuin bij de Hazenpot. Als ik aan het sporten ben dan kan ik echt genieten van de mooie natuur hier. Natuurlijk maken ook de mensen, de verenigingen en de voorzieningen het hier de moeite waard.”

Typisch

Aan de hand van vragen schetst een al dan niet bekende inwoner zijn of haar beeld van het dorp. Vandaag: Annemarie van den Tillaar uit Boerdonk. ,,Het samen neer kunnen zetten van grote evenementen die vanuit heinde en verre mensen trekken is typisch Boerdonk. Ook de saamhorigheid is bewonderenswaardig. Dat geldt voor mensen die hier al langer wonen en mensen die hier nieuw zijn. Zij worden meteen betrokken bij het dorp en zijn hier actief. Stichting Algemeen Boerdonks Belang verwelkomt mensen in het dorp, bij de nieuwe bewonersbijeenkomst worden ze bijgepraat over de verenigingen in het dorp en meestal worden ze daarna lid van een vereniging, of actief als vrijwilliger.”

De toekomst

,,De toekomst van Boerdonk zie ik positief in. Ook omdat iedereen hier heel betrokken is bij het dorp. Wel is het zorgwekkend dat ook hier het aantal vrijwilligers afneemt. En ook hier mag er best meer gebouwd worden. Er zijn wel plannen, maar die schieten niet op. En natuurlijk doen de dorpsraad en de coöperatie hun best, maar het duurt te lang.”

Verbeterpuntje

,,Het bouwen van nieuwe huizen kan wel wat beter. Voor de rest zijn we een klein dorp met nog geen 800 mensen en er zijn veel verenigingen en je kunt ook niet alles realiseren in een klein dorp. Huizen zijn het grote punt en te zijner tijd een nieuw centrum met appartementen, een moderne school en een mooi gemeenschapshuis, dan kunnen we er weer jaren tegen.”

Bijzonder

,,Dat we als een kleine dorp grote dingen doen maakt Boerdonk bijzonder. En toch ook wel die mooie leefomgeving waarin we wonen. Vooral bij de film van de Buffelrun is dat goed zichtbaar, dan volgt de camera de route van de race door de landerijen, bos, natuur dat is echt geweldig om te zien. We wonen in een heel mooi gebied.”