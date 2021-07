‘Als we niet gaan bouwen, zie ik het somber in voor Volkel. Zeker als die F35 er komt’

Jan Riepe (55) woont al sinds zijn geboorte in Volkel en werkt ruim 35 jaar bij Mars in Veghel. Zijn leven staat in het teken van RKSV Volkel, waar hij als voetballer lid werd toen hij nog een klein menneke was. Later was hij jeugdtrainer en jeugdleider, daarna jeugdcoördinator en nu zit hij in het dagelijks bestuur van de club als voorzitter van de jeugdcommissie. Ook was hij coach van Volkel 2 en is hij dit seizoen, coach van Volkel 1. Omdat hij meer dan genoeg te doen heeft bij de club stopt hij na dit seizoen met coachen.