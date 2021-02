‘Bruukske’ uit Uden brengt zijn eerste ‘buukske’ uit

22 februari UDEN - Als ‘Bruukske’ schrijft Cor van den Broek (61) al jaren verhalen over het Uden van vroeger. Zijn columns, gedichtjes en schrijfsels plaatste hij op Facebook of in het plaatselijke weekblad. Nu is een deel gebundeld in ‘Ut úrste Buukske van Bruukske’ dat de Udenaar in eigen beheer uitgeeft.