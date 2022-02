Ambtenaar Maashorst mag voorlopig niet werken na melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Maashorst. De gemeente gaat de kwestie juridisch afhandelen. Het is onbekend of Maashorst aangifte gaat doen en of de ambtenaar wordt ontslagen. De gemeente wil verder geen commentaar geven op de kwestie. Wat er exact plaatsgevonden heeft, is dus ook niet helder voor de buitenwereld.

De melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam elf dagen binnen na de geruchtmakende uitzending van BOOS over seksueel wangedrag bij het televisieprogramma The Voice. Hierna ging er in heel het land een beerput van meldingen open, er is sprake van een aanhoudende stroom berichten hierover. Vandaag nog, bij tv-en internetaanbieder VodafoneZiggo. Ook daar zijn enkele meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag op een van de klantcontactcenter-locaties.