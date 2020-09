Amerika heeft ‘Brabants dorpje’, film daarover dit weekeinde in première

Toen filmmaakster Diny van Hoften in 2013 een klein berichtje in de krant las over de bouw van een Brabantse molen in het 'Brabantse’ Little Chute in Amerika, werd ze nieuwsgierig. Waarom een Brabantse molen in Little Chute? En is het echt waar, een heel Brabants dorp, daar in Amerika? Ze kwam in contact met Wim Rovers uit Uden en Willem Keeris uit Zeeland die al jaren de archieven uitpluizen.