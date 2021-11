Angela laat horen hoe Meierijstad klinkt; met dank aan Oda, Barbara, Cecilia en Rita

Wereldrei­zi­ger Jamal Smith is na avonturen in IJsland en Italië nu ook amateur in Veghel

Hij was prof in België, Italië, Duitsland en even in IJsland en Frankrijk. Nu is Jamal Smith, zoon van oud-prof Maurice Smith, basketballer van Attacus. Eergisteren maakte hij, op zijn 29ste verjaardag, precies 29 punten in de topper in de promotiedivisie tegen CobraNova.

8 november