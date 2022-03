Anja en Arian hadden het in ruim twintig jaar nog nooit zo rustig in stembureau Schijndel

SCHIJNDEL/VEGHEL - Vandaag is het ook in Meierijstad stemmen geblazen. Inwoners mogen een nieuwe gemeenteraad kiezen. Brabants Dagblad volgt de ontwikkelingen van ‘s ochtends vroeg tot laat in de avond op de voet met dit artikel dat regelmatig wordt ververst.

Al zeker twintig jaar bemannen ze de stembureaus in Schijndel tijdens verkiezingen voor de gemeenteraad, provincie of Tweede Kamer: Anja van der Heijden en Arian Broeren uit Schijndel. Maar nog nooit was het zo rustig in hun stembureaus als deze verkiezingsdag voor de gemeenteraad in Meierijstad.

,,Meestal kan ik amper twee regels in de krant lezen, nu heb ik de krant al zo'n beetje uit", zegt Anja van der Heijden in de oude raadzaal van Schijndel op de Markt.

Volledig scherm Anja van der Heijden en Christian van der Heijden in het stembureau in het RAADhuis in Schijndel. Zij zijn geen familie. © Robèrt van Lith/BD

195 kiezers

Beide medewerkers van de gemeente Meierijstad zijn deze woensdag 16 maart allebei voorzitter van het stembureau, Van der Heijden in het RAADhuis, Broeren in cultureel centrum 't Spectrum. ,,Het is echt veel rustiger dan anders", meldt Van der Heijden. ,,Tot nu toe hadden we 195 kiezers hier", zegt ze rond 13.30 uur.

Volledig scherm Arian Broeren, voorzitter van het stembureau in 't Spectrum in Schijndel. © Robèrt van Lith/BD In heel Meierijstad zijn tot 11.00 uur 7.299 inwoners gaan stemmen, dat is 10,9 procent van alle 66.965 stemgerechtigden. Let wel, dat is inclusief de maandag en dinsdag toen ook al acht stembureaus open waren in Meierijstad. Of het opkomstpercentage van 41,1 van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Meierijstad in november 2016 wordt gehaald, blijkt vanavond na 21.00 uur pas.

Kaarten én stemmen

Broeren turfde rond 14.30 uur in totaal 340 kiezers. ,,Maandag en dinsdag was hier nog redelijk druk", zegt Broeren. ,,Maar voor een verkiezingsdag is het in 't Spectrum opvallend rustig. Want dit is het drukste stembureau van Schijndel. Altijd geweest.” Broeren merkte woensdag even een piek. ,,De KBO heeft hier een kaartmiddag. Veel ouderen combineren het kaarten met het stemmen.”

