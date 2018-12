Anke Verweijen schrijft vervolg op ‘Papa's Bloed’: Mama's Moed

Dennis Verweijen overleed vorig jaar september op 37-jarige leeftijd. Anke was toen 35 weken in verwachting van hun tweede kindje. Dennis zette zich tijdens zijn ziekte vol in voor Stichting Matchis, die stamceldonoren werft. Voor hem was er helaas geen geschikte donor. In zijn boek beschrijft hij het eerste jaar van zijn ziekte en zijn zoektocht naar een geschikte donor.