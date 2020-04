Anneke van den Boom keek enorm uit naar haar honderdste verjaardag, vandaag is het noodgedwongen een aangepast feestje

Landelijk reizend festival Popronde komt naar Uden toe

12:01 UDEN - De Popronde strijkt in 2020 voor het eerst neer in Uden. Het landelijk reizend festival, dat elk jaar tussen september en november in ongeveer veertig steden neerstrijkt, wordt sinds 1994 gehouden. De Pul speelde een belangrijke rol bij de komst van het festival.