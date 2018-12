Anonieme tip leidde politie in Uden naar vuurwapen en drugs: ‘de man handelt in álles’

De politie kwam de verdachte op het spoor na een anonieme melding. ,,Zijn ex ligt in het ziekenhuis", tipte de onbekende beller. ,,En hij verblijft in haar woning in Uden. Hij verkoopt wiet en cocaïne. De man handelt in alles. Je moet hem deze week betrappen, anders is de vogel weer gevlogen.”



Agenten vonden bij een doorzoeking van het Udense huis en de auto van de verdachte op 6 juni speed, cocaïne en xtc-pillen. Er lag ook een tas met een groot aantal sealzakjes en de deksel van een weegschaaltje. Het OM zag hierin 'een dealerindicatie'. De verdachte had met zijn GSM ook veelvuldig contact gehad over drugs.